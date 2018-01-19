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Стало відомо, хто в Україні
зможе заробити пенсію вище...

Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:27

Спрошу у знакомой-психиатра, у нее как раз "немного" больше 50- сто лет стажа с хвостиком, насколько велика ее пенсия. хотя уверен, что не минималка, но все же интересно
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antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:28

  Moimir написав:Так КТО же в итоге в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тысяч грн??

Судьи и приближённые выпишут себе любую пенсию "именем Украины"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:45

  Moimir написав:Так КТО же в итоге в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тысяч грн??

Те, у кого ЗП выше средней в 3-4 раза, там же написано
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:16

  Faceless написав:
  Moimir написав:Так КТО же в итоге в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тысяч грн??

Те, у кого ЗП выше средней в 3-4 раза, там же написано

Резюмируя. Те кто уже умер работая на вредном производстве и прокуроры с судьями.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:19

  Faceless написав: Те, у кого ЗП выше средней в 3-4 раза, там же написано

"Там же написано" в 4-5, а не 3-4. Так в какой отрасли у нас работники, с учётом необходимого стажа для получения такой пенсии, получают от 30 тыс? Судьи, прокуроры ии?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:41

  Moimir написав:
  Faceless написав: Те, у кого ЗП выше средней в 3-4 раза, там же написано

"Там же написано" в 4-5, а не 3-4. Так в какой отрасли у нас работники, с учётом необходимого стажа для получения такой пенсии, получают от 30 тыс? Судьи, прокуроры ии?

В любой отрасли есть специалисты, руководители и пр, зарабатывающие официально столько и даже много больше
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:50

Re: Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище..

  Faceless написав:В любой отрасли есть специалисты
есть яркий пример в соседней ветке: незабвенный Коболев Андрюшенка-душенька.
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:07

  Faceless написав: В любой отрасли есть специалисты, руководители и пр, зарабатывающие официально столько и даже много больше

Судя по тому, что в этой стране есть те, кто за неделю отпуска тратит 500 тыс$, можно смело пускать в новостную ленту " стало известно, кто в Украине может отдохнуть за 14 млн.грн."))
Moimir
 
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