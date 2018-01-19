Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:27

Спрошу у знакомой-психиатра, у нее как раз "немного" больше 50- сто лет стажа с хвостиком, насколько велика ее пенсия. хотя уверен, что не минималка, но все же интересно

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!