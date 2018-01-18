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Порошенко визначився
з керівником НБУ

Порошенко визначився з керівником НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:42

Порошенко визначився з керівником НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні проекти постанов №7500 і №7501 зареєстровані в Раді у четвер, 18 січня.

Дивися повний текст Порошенко визначився з керівником НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:42

А как же Лавренчук? Он так уверенно ведет в гроб Райффайзен-Аваль (на сколько он позиций упал в рейтингах за врем я его руководства?), что лучше него только Лагун может быть!!!!
max_us_ua
 
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