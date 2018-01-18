На засіданні Комітету Інтернет Асоціації України з питань інтернет-реклами оголошено дані установчих досліджень інтернет-аудиторії України за підсумками 2017 року.
Дивися повний текст Кількість інтернет-користувачів в Україні скоротилася.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:56
Кількість інтернет-користувачів в Україні скоротилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість інтернет-користувачів в Україні скоротилася.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:56
Тут не только снижение численности населения виной. Стоимость 3джи настолько снизилась - на фоне роста стоимости "домашнего" интернета, что многим достаточно инета на телефоне. А мобильных абонентов в статистику явно не включали (число было бы поболее)
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