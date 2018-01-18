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Кількість інтернет-користувачів
в Україні скоротилася

Кількість інтернет-користувачів в Україні скоротилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:56

Кількість інтернет-користувачів в Україні скоротилася

Пропонуємо до обговорення:
На засіданні Комітету Інтернет Асоціації України з питань інтернет-реклами оголошено дані установчих досліджень інтернет-аудиторії України за підсумками 2017 року.

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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:56

Тут не только снижение численности населения виной. Стоимость 3джи настолько снизилась - на фоне роста стоимости "домашнего" интернета, что многим достаточно инета на телефоне. А мобильных абонентов в статистику явно не включали (число было бы поболее)
max_us_ua
 
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