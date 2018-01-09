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Супрун хоче посилити
відповідальність за відмову від...

Супрун хоче посилити відповідальність за відмову від...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:34

Супрун хоче посилити відповідальність за відмову від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила в.о. глави відомства Уляна Супрун під час виступу у Верховній Раді.

Дивися повний текст Супрун хоче посилити відповідальність за відмову від вакцинації.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:34

Пролема, что пещерные люди, которые бояться вакцин, будут просто покупать справки, как сейчас делают, когда нужно отдать ребенка в садик/школу. Вот если бы наказывали врачей, берущих взятки за такие справки, то сразу бы прогресс был. Ребенок был бы не привит, зато ни в садик, ни в школу не смог бы пойти
andretar
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:34

В связи с этим хочется спросить, планируется ли ответственность врачей и поставщиков вакцин за последствия их применения, сроков годности и пр? Ведь не секрет, что странным образом "эпидемии" начинаются когда подходит срок годности завезенной вакцины.
и почему привитые так боятся непривитых - они ведь не должны болеть. Или как?..
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:48

  r_skrypnik написав:В связи с этим хочется спросить, планируется ли ответственность врачей и поставщиков вакцин за последствия их применения, сроков годности и пр? Ведь не секрет, что странным образом "эпидемии" начинаются когда подходит срок годности завезенной вакцины. и почему привитые так боятся непривитых - они ведь не должны болеть. Или как?..

не боятся, а негодуют - т.к. для того чтобы не было вспышки эпидемии должен быть привит какой-то процент населения, а из-за хитропопых которые не прививаются теряется смысл прививок , и те кто все таки привился - напрасно терпели побочки и прочие риски. Да и то что 100% не болеют - это кому как повезет у кого какой организм, просто даже в случае заражения - заболеваешь в легкой форме. Моё имхо - вакцинация должна быть обязательной. исключение - только по мед показаниям.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:05

Re: Супрун хоче посилити відповідальність за відмову від...

Тода ответственность должна быть обоюдной. Как со стороны родителей, так и со стороны фармацевтов и врачей. Фармацевты завозят *****, извините за грубое слово, всякую, которая не проверенная и с подходящим к концу сроком годности. Понятно, что такую вакцину скупают за бесценок и поднимают огромные деньги на этом... А у тебя ребенок потом, например, слух потерял. И никому ведь не докажешь... Или твой ребенок простывший, а педиатр провтыкал это. Послал ребенка на вакцинацию. Ну и дальше понеслась... И опять таки никому ничего не докажешь и не накажешь...
oleg_winter
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:22

Пусть сначала качество вакцин обеспечат. А то чего там только нет в их составе (например, ртуть). А потом у детей аллергии страшнейшие, ДЦП, глухота и т.д. Пусть такие прививки Супрун себе и своим детям колет.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:09

Re: супрун хоче

  ygn написав:Пусть сначала качество вакцин обеспечат.

Какими вакцинами кого обеспечивает Украина?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:48

Надо наказывать чиновников, не закупивших вакцину. А не тех пересичных , у кого не было денег или возможности съездить за кордон и купить себе вакцину.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:55

Продажа вакцин в Украине - это просто бизнес. Вакцинируют чем попало и кого попало. Никто не делает иммунологической карты, не смотрят на состояние пациента. В роддомах стараются вакцинировать только что родившегося ребенка с еще неокрепшей иммуной системой.
Кто не изучал вопрос вакцинации и не знает как она должна проводится, тот конечно будет доказывать, что это необходимая вещь.
LOKY
 
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