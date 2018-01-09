Супрун хоче посилити відповідальність за відмову від...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:52

  antonivs3 написав:
  andretar написав:пещерные люди, которые бояться вакцин, будут просто покупать справки, когда нужно отдать ребенка в садик/школу. Вот если бы наказывали врачей, берущих взятки за справки, то сразу бы прогресс был. Ребенок был бы не привит, зато ни в садик, ни в школу не смог бы пойти

пусть хоть платят. хороши любые методы, чтобы усложнить жизнь пострадавшим от смазаных течений энцефалитов и менингитов.
а если ужесточить ответственность врачей, и платить придется не 200грн, а 200долл, тут уже многие почешут репу- платить или подвернуть сомнению подлинные сведения на мамских форумах эцетера.

Et cetera , що означає і так дальше, добре хоч не написали носес :mrgreen:
bobo
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 10:56

  trololo написав:
  M-A-X написав:А действительно, кто-то разбирался из-за чего вспышка той самой кори?

Или на абум?

потому что выросло поколение де***лов, которые считают, что вакцины - это заговор фарм компаний.

Поколение - то такое.
Кто заболел-то?
Это все бла-бла-бла.
Те, кто не делали прививок в 2017 году?
Те, у кого дети не делали прививок в 2017?
Или просто как всегда не разобравшись двигаемся куда сказали?

Может ниже более трезвый ответ?
  sal написав:
  M-A-X написав:А действительно, кто-то разбирался из-за чего вспышка той самой кори? Или на абум?

в 2016 г. умерло от кори на пару чел. меньше, чем в 2017. наганяют панику

Вспоминаю панику 2008 (или 9) года с гриппом.

Кстати, с кори мало можно поиметь.
Это всего 2 вакцинации за жизнь.
А вот грипп можно вакцинировать каждый год. Непаханное поле.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:01

Re: список Супрун

  trololo написав:если супрун говорит не давать - значит надо давать и побольше! себе и детям. она плохая

Оставить только хирургию. Эффективность 99% пилюль не доказана.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:28

  antonivs3 написав:
  LOKY написав:Продажа вакцин в Украине бизнес. Вакцинируют кого попало. Никто не делает иммунологической карты. В роддомах стараются вакцинировать родившегося ребенка.
Кто не изучал вопрос вакцинации и не знает, тот будет доказывать, что это необходимая вещь.

а в 50-60-70х, когда победили повсеместно обсуждаемые болезни, иммунологические карты, очевидно, делали?

Вакцинируются очаги эпидемии, а не все подряд в стране. Даже в 60-70 годах врачи издавали книги о поствакцинальных осложнениях. Но сейчас вам ни один врач не напишет в диагнозе, что осложнение от вакцин - им запрещено это делать.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:46

  bobo написав:
  antonivs3 написав:многие почешут репу- платить или подвернуть сомнению подлинные сведения на мамских форумах эцетера.

Et cetera , що означає і так дальше, добре хоч не написали носес :mrgreen:

как правило, я знаю что значить то, что пишу.
а вот что значить носес (нонсенс?) и что вы имели сказать, прошу объяснить доходчиво.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:50

  LOKY написав:Вакцинируются очаги эпидемий, а не все подряд в стране.

А мы думали, что до эпидемий, чтобы их самое предотвратить. У повсеместно распространенных болезней, о которых речь, вообще есть локализованные очаги?
Хотя в "этой стране" может быть все, что угодно: и очаг найдут, и пожарные себе каштанов натаскают.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:05

  M-A-X написав:Кто заболел-то?
Это все бла-бла-бла.
Те, кто не делали прививок в 2017 году?
Те, у кого дети не делали прививок в 2017?
Или просто как всегда не разобравшись двигаемся куда сказали?


антипрививочники начали свою темную деятельность уже давно, порог вакцинации падал постоянно, вот и результат. дело не в детях 2017, а в очаговости. там нет линейной зависимости, рекомендую погуглить
trololo
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