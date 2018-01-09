Супрун хоче посилити відповідальність за відмову від...
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andretar написав:пещерные люди, которые бояться вакцин, будут просто покупать справки, когда нужно отдать ребенка в садик/школу. Вот если бы наказывали врачей, берущих взятки за справки, то сразу бы прогресс был. Ребенок был бы не привит, зато ни в садик, ни в школу не смог бы пойти
пусть хоть платят. хороши любые методы, чтобы усложнить жизнь пострадавшим от смазаных течений энцефалитов и менингитов. а если ужесточить ответственность врачей, и платить придется не 200грн, а 200долл, тут уже многие почешут репу- платить или подвернуть сомнению подлинные сведения на мамских форумах эцетера.
Et cetera , що означає і так дальше, добре хоч не написали носес
M-A-X написав:А действительно, кто-то разбирался из-за чего вспышка той самой кори?
Или на абум?
потому что выросло поколение де***лов, которые считают, что вакцины - это заговор фарм компаний.
Поколение - то такое. Кто заболел-то? Это все бла-бла-бла. Те, кто не делали прививок в 2017 году? Те, у кого дети не делали прививок в 2017? Или просто как всегда не разобравшись двигаемся куда сказали?
Может ниже более трезвый ответ?
sal написав:
M-A-X написав:А действительно, кто-то разбирался из-за чего вспышка той самой кори? Или на абум?
в 2016 г. умерло от кори на пару чел. меньше, чем в 2017. наганяют панику
Вспоминаю панику 2008 (или 9) года с гриппом.
Кстати, с кори мало можно поиметь. Это всего 2 вакцинации за жизнь. А вот грипп можно вакцинировать каждый год. Непаханное поле.
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LOKY написав:Продажа вакцин в Украине бизнес. Вакцинируют кого попало. Никто не делает иммунологической карты. В роддомах стараются вакцинировать родившегося ребенка. Кто не изучал вопрос вакцинации и не знает, тот будет доказывать, что это необходимая вещь.
а в 50-60-70х, когда победили повсеместно обсуждаемые болезни, иммунологические карты, очевидно, делали?
Вакцинируются очаги эпидемии, а не все подряд в стране. Даже в 60-70 годах врачи издавали книги о поствакцинальных осложнениях. Но сейчас вам ни один врач не напишет в диагнозе, что осложнение от вакцин - им запрещено это делать.
LOKY написав:Вакцинируются очаги эпидемий, а не все подряд в стране.
А мы думали, что до эпидемий, чтобы их самое предотвратить. У повсеместно распространенных болезней, о которых речь, вообще есть локализованные очаги? Хотя в "этой стране" может быть все, что угодно: и очаг найдут, и пожарные себе каштанов натаскают.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!