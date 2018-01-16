Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:13

Средняя зарплата в гривнах не отображает ровным счетом ничего, поскольку гривна подвержена одной их самых высоких в мире инфляций - 18,9% в год (увеличение стоимости доллара к гривне на 17,2% в среднем за период с 1996 по 2017 - с 1,8 грн до 28.5 грн, плюс среднегодовая инфляция доллара 1.8%).В идеале, конечно, смотреть динамику средней зарплаты по ее покупательской способности относительно потребительской корзины, но, увы, данных для такого исследования недостаточно.Поэтому будем пользоваться динамикой средней зарплаты, выраженной в долларах США.Как видим, максимальный размер средней зарплаты составлял 410 долларов в 2013 году (статистику периода УССР не берем во внимание как спорную). Текущая средняя зарплата составляет 293 доллара (7479 грн на ноябрь 2017 - последний доступный от Госстата месяц).Соответственно, за 3 года средняя зарплата уменьшилась по меньшей мере на 39,9% (по меньшей, поскольку долларовая динамика тоже присутствует, несмотря на то, что на 1 порядок ниже гривневой).Если же представить, что обещанные Гройсманом 10000 грн средней зарплаты станут доступными украинцам при текущем курсе доллара (что крайне сомнительно, но допустим), средняя зарплата в долларах США составит 347 (курс 28.79 грн), что все равно будет ниже максимума 2013 года на 15,4%.Пиарится, мягко говоря, не на чем... но премьера это не останавливает - выборы не за горами...