Про це в інтерв’ю заявив Гройсман.
Дивися повний текст Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10 тисяч гривень.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:19
Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10 тисяч гривень.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:57
За 11 місяців 2017 середня 6953грн.
Тому середньої в 10К за весь 2018 рік точно не буде.
Скоріш за все 10К буде в грудні 2018 року.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:05
М да.. ты бери бери все, я себе еще напечатаю...При зарплате в 10К рост цен и курса будет как минимум в 2-3 раза от сегодняшнего.. пенсы с их 1600 -2000гр пенсией вымрут очень быстро.. попутное решение еще одной пробленмы..
Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:37
Гройсман, говоря о росте цен, бывает хоть в магазинах??? Сегодня обратил внимание: молоко "яготинское" в картонной упаковке буквально дней 5 назад стоило 21 с копейками за 1литр, сегодня- 26, в упаковке уже 0,95 л
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:13
Средняя зарплата в гривнах не отображает ровным счетом ничего, поскольку гривна подвержена одной их самых высоких в мире инфляций - 18,9% в год (увеличение стоимости доллара к гривне на 17,2% в среднем за период с 1996 по 2017 - с 1,8 грн до 28.5 грн, плюс среднегодовая инфляция доллара 1.8%).
В идеале, конечно, смотреть динамику средней зарплаты по ее покупательской способности относительно потребительской корзины, но, увы, данных для такого исследования недостаточно.
Поэтому будем пользоваться динамикой средней зарплаты, выраженной в долларах США.
Как видим, максимальный размер средней зарплаты составлял 410 долларов в 2013 году (статистику периода УССР не берем во внимание как спорную). Текущая средняя зарплата составляет 293 доллара (7479 грн на ноябрь 2017 - последний доступный от Госстата месяц).
Соответственно, за 3 года средняя зарплата уменьшилась по меньшей мере на 39,9% (по меньшей, поскольку долларовая динамика тоже присутствует, несмотря на то, что на 1 порядок ниже гривневой).
Если же представить, что обещанные Гройсманом 10000 грн средней зарплаты станут доступными украинцам при текущем курсе доллара (что крайне сомнительно, но допустим), средняя зарплата в долларах США составит 347 (курс 28.79 грн), что все равно будет ниже максимума 2013 года на 15,4%.
Пиарится, мягко говоря, не на чем... но премьера это не останавливает - выборы не за горами...
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:22
Criticus
Маніпуляціями також займатись не гоже.
400$ зарплати у нас і 400$ зарплати в США - це небо і земля.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:32
andrijk777
Никто не сравнивает абсолютные уровни, естественно. Здесь вопрос в динамике.
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