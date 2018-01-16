Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:30

Ага, кто ж теперь разберет 10000- это много или мало?. Сказка про морковку и ослика. Лет 40 будут нас водить (так их учат)? Пока не вымрем; и защищать территорию будет некому.Сейчас только подумал, что бы было с миром и обществом, если бы в свое время троцкисты победили в борьбе за трон... Ломбарды, кредитные спилки...до прихода Гитлера... Короче, у кого какой менталитет и чем все оборачивается со временем, простому смертному показывает история. Ураинцам (настоящим), предлагаю косолидироваться, заботится об украинцах, пока нас большинство. А там, может, и научимся быть хозяевами и не продаваться "им" за копейки себе во вред (чем все оборачивается - видим сейчас). То ли еще будет.

Русский мир, конечно, может обещать весь мир для русских, но он совсем не гарантирует русским мир.

«Война сладка для тех, кто никогда не пробовал ее» - Пиндар «На войне правда — первая жертва» - Эсхил «Мы воюем чтобы жить в мире» - Аристотель