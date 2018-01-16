Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10...

Тоби тролику мабудь добре пан плате - сыдыш тут в каждой ветке помелом флудишь
Жизнь удалась...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:14
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:19
Аргумент простой: вы хотите скоррелировать инфляцию/девальвацию в развивающейся стране, с самой сильной экономикой мира
Цены на продукты питания и одежду действительно одинаковые, на одежду и электронику и бензин даже меньше.
Дорогое образование, медицина, страховки, налоги.
самое дорогое - сфера услуг, Хорека, недвига, отдых
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:19
Аргументы простые - используя такой подход, вы опираетесь на предположение, что за весь этот период соотношение цен у нас цены в долларовом исчислении и в США одинаковое, и всю инфляцию списываете на динамику курса и инфляцию самого доллара. Какие есть основания для этого? Данные от Госстата по сравнению с этим вашим экспериментальным методом - просто верх точности
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:27
Математически и логически - соглашусь. Но практически - вряд ли. Вы ж глубоко в теме, судя по тому, что все, что касается Госстата, вам крайне интересно?
Если не станете кривить душой, то подтвердите, что кроме математиков там есть еще и художники.
А то, что методика Госстата (любая ее редакция) более изощренная, чем моя - не спорю, разумеется.
Относительно использованного мной допущения - все верно. Кроме стоимости труда - об этом так же выше написал
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:30
Ага, кто ж теперь разберет 10000- это много или мало?. Сказка про морковку и ослика. Лет 40 будут нас водить (так их учат)? Пока не вымрем; и защищать территорию будет некому.Сейчас только подумал, что бы было с миром и обществом, если бы в свое время троцкисты победили в борьбе за трон... Ломбарды, кредитные спилки...до прихода Гитлера... Короче, у кого какой менталитет и чем все оборачивается со временем, простому смертному показывает история. Ураинцам (настоящим), предлагаю косолидироваться, заботится об украинцах, пока нас большинство. А там, может, и научимся быть хозяевами и не продаваться "им" за копейки себе во вред (чем все оборачивается - видим сейчас). То ли еще будет.
Русский мир, конечно, может обещать весь мир для русских, но он совсем не гарантирует русским мир.
«Война сладка для тех, кто никогда не пробовал ее» - Пиндар «На войне правда — первая жертва» - Эсхил «Мы воюем чтобы жить в мире» - Аристотель
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:33
Вы неуважаемый, палец с другими органами не путайте.
Каждодневно востребованных продуктов и товаров можно купить меньше.
Так понятно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:03
І я порахував. За 21 рік:
Знецінення гривні відносно долара - 13,71%, з 1,89 до 28,07. Інфляція долара - 2,13%.
Інфляція гривні по цій методиці = 16,13%.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:51
Re: Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10...
Неужели у Украины?
Непонятно только, почему не наблюдается поток мигрантов из застойной Америки в стремительно развивающуюся Украину. Вроде и с динамикой, по-вашему, хорошо и по абсолютным уровням вы все уже обосновали..
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:59
Ну я в свою очередь в расчетах тоже не ошибся, просто взял другие опорные курсы - 1.8 и 28.79 соответственно.
По доллару вы брали инфляцию США, или самой валюты? Так как это немного разные вещи.
Но не очень принципиально, как мне кажется.
В любом случае даже если взять данные Госстата по инфляции за период 2000-2017 гг, показывающие найменьший уровень инфляцию из проанализированных (12,5%/год в среднем за 18 лет), и применить их как достоверные к оценке, то реальная зарплата не поспевала за номинальной не так часто - в 2001, 2009 и 2014-2015.
И факт ее падения за период 2017/2013 так же остается очевидным на любых из использованных данных по инфляции...
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
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