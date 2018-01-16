|
|
|
Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:14
lapay написав:
А біткоїнів в 10 раз менше. Зрада!
Шкода, що м'ясо не виросло в ціні, за рік, як біткоїн, а то можна було б махати десятикартним зменшенням реальної зарплати.
Тоби тролику мабудь добре пан плате - сыдыш тут в каждой ветке помелом флудишь
Жизнь удалась...
-
Ed_
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 11.12.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:19
Criticus написав:
Нравятся мне такие оппоненты, которые критикуют без аргументов, ничего при этом не предлагая!
Аргумент простой: вы хотите скоррелировать инфляцию/девальвацию в развивающейся стране, с самой сильной экономикой мира
andrijk777 написав:
Питання в лоб - чому люди одержуючи 1500$ в США жаліються, що важко жити(не топ-райони!). А у нас на 1500$ можна відчути себе багатою людиною в районному центрі, наприклад. Ціни ж у нас "майже одинакові"!
Я спеціально цікавився цим питання. Взяв розрахунок витрат американської сім'ї "середнього класу" з доходом по-моєму 14000$ з трьома дітьми. Після цього я зрозумів як насправді живуть американці. Раджу і вам таке зробити, а не розказувати байки про ціни у них і у нас.
І не треба наводити приклад українців, які виїхали на заробітки! Ці люди народились і виросли тут! У них інші запроси і інший менталітет.
Цены на продукты питания и одежду действительно одинаковые, на одежду и электронику и бензин даже меньше.
Дорогое образование, медицина, страховки, налоги.
самое дорогое - сфера услуг, Хорека, недвига, отдых
-
4e4ensxe
-
-
- Повідомлень: 897
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:19
Criticus написав: Faceless написав: Criticus написав:
(увеличение стоимости доллара к гривне на 17,2% в среднем за период с 1996 по 2017 - с 1,8 грн до 28.5 грн, плюс среднегодовая инфляция доллара 1.8%)
Вы такую методу измерения инфляции сами придумали, али подглядели где? Зачем глупости такие писать?
Нравятся мне такие оппоненты, которые критикуют без аргументов, ничего при этом не предлагая!
Такой себе "чайка-style" - прилетел, обосрал, улетел!
Как ещё вы на длинном периоде 'возьмите' гривневую инфляцию, если Госстат не раз менял методики оценки??
Аргументы простые - используя такой подход, вы опираетесь на предположение, что за весь этот период соотношение цен у нас цены в долларовом исчислении и в США одинаковое, и всю инфляцию списываете на динамику курса и инфляцию самого доллара. Какие есть основания для этого? Данные от Госстата по сравнению с этим вашим экспериментальным методом - просто верх точности
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 19260
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1050 раз.
- Подякували: 4301 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:27
Faceless написав: Criticus написав: Faceless написав:
Вы такую методу измерения инфляции сами придумали, али подглядели где? Зачем глупости такие писать?
Нравятся мне такие оппоненты, которые критикуют без аргументов, ничего при этом не предлагая!
Такой себе "чайка-style" - прилетел, обосрал, улетел!
Как ещё вы на длинном периоде 'возьмите' гривневую инфляцию, если Госстат не раз менял методики оценки??
Аргументы простые - используя такой подход, вы опираетесь на предположение, что за весь этот период соотношение цен у нас цены в долларовом исчислении и в США одинаковое, и всю инфляцию списываете на динамику курса и инфляцию самого доллара. Какие есть основания для этого? Данные от Госстата по сравнению с этим вашим экспериментальным методом - просто верх точности
Математически и логически - соглашусь. Но практически - вряд ли. Вы ж глубоко в теме, судя по тому, что все, что касается Госстата, вам крайне интересно?
Если не станете кривить душой, то подтвердите, что кроме математиков там есть еще и художники.
А то, что методика Госстата (любая ее редакция) более изощренная, чем моя - не спорю, разумеется.
Относительно использованного мной допущения - все верно. Кроме стоимости труда - об этом так же выше написал
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 1974
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 1863 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:30
Ага, кто ж теперь разберет 10000- это много или мало?. Сказка про морковку и ослика. Лет 40 будут нас водить (так их учат)? Пока не вымрем; и защищать территорию будет некому.Сейчас только подумал, что бы было с миром и обществом, если бы в свое время троцкисты победили в борьбе за трон... Ломбарды, кредитные спилки...до прихода Гитлера... Короче, у кого какой менталитет и чем все оборачивается со временем, простому смертному показывает история. Ураинцам (настоящим), предлагаю косолидироваться, заботится об украинцах, пока нас большинство. А там, может, и научимся быть хозяевами и не продаваться "им" за копейки себе во вред (чем все оборачивается - видим сейчас). То ли еще будет.
Русский мир, конечно, может обещать весь мир для русских, но он совсем не гарантирует русским мир.
«Война сладка для тех, кто никогда не пробовал ее» - Пиндар «На войне правда — первая жертва» - Эсхил «Мы воюем чтобы жить в мире» - Аристотель
-
grazdanin
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 19.08.11
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:33
lapay написав: Shram написав:
Рост цен в 2017 году не компенсировало даже повышение средней по стране зарплаты. При этом экономисты отмечают, что заработки выросли далеко не у всех, а на одну среднюю зарплату теперь можно приобрести намного меньше каждодневно востребованных товаров, чем год назад. Так, в декабре 2016 г. на всю среднюю зарплату (6475 грн.) можно было купить на 100 буханок больше хлеба, чем в декабре 2017 (средняя зарплата — 7479 грн.), на 21 кг больше свинины, на 320 штук — яиц.
А біткоїнів в 10 раз менше. Зрада!
Вы неуважаемый, палец с другими органами не путайте.Каждодневно востребованных продуктов и товаров
можно купить меньше.
Так понятно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 1810
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:03
Criticus написав:
Средняя зарплата в гривнах не отображает ровным счетом ничего, поскольку гривна подвержена одной их самых высоких в мире инфляций - 18,9% в год (увеличение стоимости доллара к гривне на 17,2% в среднем за период с 1996 по 2017 - с 1,8 грн до 28.5 грн, плюс среднегодовая инфляция доллара 1.8%).
І я порахував. За 21 рік:
Знецінення гривні відносно долара - 13,71%, з 1,89 до 28,07. Інфляція долара - 2,13%.
Інфляція гривні по цій методиці = 16,13%.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 924
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:51
andrijk777 написав:
А якщо порівнювати динаміку - у нас ріст з 16,5$ до 253$, в США - з 1900 до 4400. У кого краща динаміка?
Неужели у Украины?
Непонятно только, почему не наблюдается поток мигрантов из застойной Америки в стремительно развивающуюся Украину. Вроде и с динамикой, по-вашему, хорошо и по абсолютным уровням вы все уже обосновали..
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:59
andrijk777 написав:
І я порахував. За 21 рік: Знецінення гривні відносно долара - 13,71%, з 1,89 до 28,07. Інфляція долара - 2,13%. Інфляція гривні по цій методиці = 16,13%.
Ну я в свою очередь в расчетах тоже не ошибся, просто взял другие опорные курсы - 1.8 и 28.79 соответственно.
По доллару вы брали инфляцию США, или самой валюты? Так как это немного разные вещи.
Но не очень принципиально, как мне кажется.
В любом случае даже если взять данные Госстата по инфляции за период 2000-2017 гг, показывающие найменьший уровень инфляцию из проанализированных (12,5%/год в среднем за 18 лет), то реальная зарплата не поспевала за номинальной не так часто - в 2001, 2009 и 2014-2015.
И факт ее падения за период 2017/2013 так же остается очевидным на любых данных по инфляции...
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 1974
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 1863 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|