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Прем’єр повідомив, коли середня
зарплата зросте до 10...

Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 03:21

Ясен пень, что когда-то средняя будет 10 тыс. Она и сто тыс. будет, потому что в развивающихся странах валюта в среднесрочной, а тем более долгосрочной перспективе дешевеет. Кроме того, у нас понемногу формируется потолок ВВП в 150-160 млрд. долл. - мы выше его не прыгнем. Этот потолок сейчас ниже, потому что территории утрачены. ЗП номинальная будет расти, реальная незначительно колебаться, только и всего. Африка с консервацией уровня жизни на десятилетия - вот наше все
max_us_ua
 
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