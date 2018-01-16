Прем’єр повідомив, коли середня зарплата зросте до 10...

Додано: Суб 20 січ, 2018 03:21
Ясен пень, что когда-то средняя будет 10 тыс. Она и сто тыс. будет, потому что в развивающихся странах валюта в среднесрочной, а тем более долгосрочной перспективе дешевеет. Кроме того, у нас понемногу формируется потолок ВВП в 150-160 млрд. долл. - мы выше его не прыгнем. Этот потолок сейчас ниже, потому что территории утрачены. ЗП номинальная будет расти, реальная незначительно колебаться, только и всего. Африка с консервацией уровня жизни на десятилетия - вот наше все