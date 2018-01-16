RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Західукргеологія" оцінила
прогнозні ресурси золота в...

"Західукргеологія" оцінила прогнозні ресурси золота в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:38

"Західукргеологія" оцінила прогнозні ресурси золота в...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється на сайті Державної служби геології надр.

Дивися повний текст "Західукргеологія" оцінила прогнозні ресурси золота в одному з рудопроявів Закарпаття.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79433
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:38

Вау! Уже третья публикация об одном и том же за два дне. Не, однозначно случайность)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6426
З нами з: 30.11.11
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:45

Я конечно не специалист, но если правильно помню то вопрос не сколько тонн, а какова концентрация на единицу веса породы. То что золото в Украине есть не секрет, вопрос целесообразности добычи.
Igorten
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, krd777 і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Закарпатті знайшли родовище золота
R2 » П'ят 19 січ, 2018 09:27
8 278
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 12:40
max_us_ua
Чиновники знайшли вихід: на власників "єврономерів" у... 1, 2
R2 » Вів 16 січ, 2018 17:55
10 404
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 15:59
galex
"Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16...
R2 » Чет 18 січ, 2018 11:42
2 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 11:57
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8608)
19.01.2018 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.