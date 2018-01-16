Повідомляється на сайті Державної служби геології надр.
Дивися повний текст "Західукргеологія" оцінила прогнозні ресурси золота в одному з рудопроявів Закарпаття.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:38
"Західукргеологія" оцінила прогнозні ресурси золота в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Західукргеологія" оцінила прогнозні ресурси золота в одному з рудопроявів Закарпаття.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:38
Вау! Уже третья публикация об одном и том же за два дне. Не, однозначно случайность)))
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:45
Я конечно не специалист, но если правильно помню то вопрос не сколько тонн, а какова концентрация на единицу веса породы. То что золото в Украине есть не секрет, вопрос целесообразности добычи.
реклама
|