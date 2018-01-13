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У Раді назвали дату очікуваної
відставки Гонтарєвої

У Раді назвали дату очікуваної відставки Гонтарєвої
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:37

У Раді назвали дату очікуваної відставки Гонтарєвої

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Михайло Довбенко.

Дивися повний текст У Раді назвали дату очікуваної відставки Гонтарєвої.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:37

Это дата начала укрепления гривны. В конце января сбрасываем всю валюту по 29 грн. за доллар и уходим на 6 мес. на депозит в гривну. Летом откупимся обратно.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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