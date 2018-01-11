Про це в ході години питань до уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст Мінсоцполітики погоджує з силовиками підвищення пенсій військовим – Рева.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:46
Мінсоцполітики погоджує з силовиками підвищення пенсій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики погоджує з силовиками підвищення пенсій військовим – Рева.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:46
Рева это тот бесценный работник с месячным доходом превышающим годовой ВВП на душу?
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