RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінсоцполітики погоджує з
силовиками підвищення пенсій...

Мінсоцполітики погоджує з силовиками підвищення пенсій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:46

Мінсоцполітики погоджує з силовиками підвищення пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході години питань до уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст Мінсоцполітики погоджує з силовиками підвищення пенсій військовим – Рева.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79433
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:46

Рева это тот бесценный работник с месячным доходом превышающим годовой ВВП на душу?
Moimir
 
Повідомлень: 218
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, krd777 і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Накопичувальна система пенсій не вимагатиме зростання... 1, 2
R2 » Пон 15 січ, 2018 11:12
14 843
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 11:19
ssnet
Підвищення облікової ставки не зупинить інфляцію, -...
R2 » П'ят 12 січ, 2018 10:27
4 252
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 18:17
Moimir
У НБУ пояснили, як підвищення цін на електроенергію...
R2 » Чет 11 січ, 2018 13:15
2 219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 13:23
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8608)
19.01.2018 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.