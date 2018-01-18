RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міненерговугілля проти
закупівель російського газу

Міненерговугілля проти закупівель російського газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:54

Міненерговугілля проти закупівель російського газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Дивися повний текст Міненерговугілля проти закупівель російського газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79433
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:54

Дык... это решение суда. Хотелки закончились.
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:19

Бардак какой то наверху, кто что хочет, то и трепет. Выбирай на вкус, благо язык без костей :)
Igorten
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36

Вопрос весьма щепетильный. Сейчас для закупуи реверсного газа Украине дают кредиты, а будут ли давать их для закупки напрямую у Газпрома, это вопрос. И на мой взгляд четкого понимания у руководства страны сейчас нет.
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 542
З нами з: 07.06.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:50

если брезгуете, то газ можете не брать, но за 5 млрд. м3 заплатить придётся...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, krd777 і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реформу ринку газу завершено на 75-80% - Коболєв 1, 2
R2 » Чет 18 січ, 2018 03:17
12 528
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 15:00
Cler
СБУ і НАБУ викрили схему крадіжки газу у "Нафтогазу...
R2 » Сер 17 січ, 2018 23:47
3 183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 11:10
warlamp
Порошенко назвав умову купівлі російського газу 1 ... 5, 6, 7
R2 » П'ят 29 гру, 2017 11:27
60 3934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 08:46
Shram
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8608)
19.01.2018 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.