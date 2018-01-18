Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
Дивися повний текст Міненерговугілля проти закупівель російського газу.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:54
Міненерговугілля проти закупівель російського газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерговугілля проти закупівель російського газу.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:19
Бардак какой то наверху, кто что хочет, то и трепет. Выбирай на вкус, благо язык без костей
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36
Вопрос весьма щепетильный. Сейчас для закупуи реверсного газа Украине дают кредиты, а будут ли давать их для закупки напрямую у Газпрома, это вопрос. И на мой взгляд четкого понимания у руководства страны сейчас нет.
имхо
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:50
если брезгуете, то газ можете не брать, но за 5 млрд. м3 заплатить придётся...
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