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SEC практично закрила двері для біткойнових ETF
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:07
Пропонуємо до обговорення:
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США дала зрозуміти, що не має наміру схвалювати реєстрацію ETF на біткойн та інші криптовалюти, поставивши під сумнів можливість відповідності подібних продуктів правилами, передбаченим для захисту звичайних інвесторів, пише газета The Wall Street Journal.
Дивися повний текст SEC практично закрила двері для біткойнових ETF
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R2
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:07
И это только плюс! Все эти ETF только уводят деньги в сторону от реальных криптовалют, люди вкладываются в какие-то производные инструменты, вместо того, чтобы покупать биткоин. Теперь, хоть охотников вложится будет и не так много, как в эти ETF, но многие начнут потихонечку инвестировать в саму крипту, увеличивая ее стоимость и капитализацию рынка криптовалют в целом.
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Ferox
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:23
Ferox
Вряд ли, если учесть, что по-сути SEC указала на проблемы с волатильностью и ликвидностью биткоина.
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lenta19
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:25
Ferox написав:
И это только плюс! Все эти ETF только уводят деньги в сторону от реальных криптовалют, люди вкладываются в какие-то производные инструменты, вместо того, чтобы покупать биткоин. Теперь, хоть охотников вложится будет и не так много, как в эти ETF, но многие начнут потихонечку инвестировать в саму крипту, увеличивая ее стоимость и капитализацию рынка криптовалют в целом.
Так фьючерсы поставочные на биткоин! Это ж не золото, и тем более не сырье... Проблем с логистикой и хранением никаких :)
Поэтому не соглашусь, что фьючерс как инструмент вредит ценовой динамике в долгой перспективе.
Скорее мы имеем краткосрочную коррекцию цены (с максимума 19600 в декабре до сегодняшинх 11700) из-за запуска фьючерсных торгов, так как под активную торговлю поставками нужно хорошо закупиться...
С другой стороны соглашусь, что фьючерсы крипторынку для дальнейшего развития совсем необязательны - сегодня торговлю в том числе сложными производными инструментами можно осуществлять без бирж, брокеров и прочего "олдскула" с помощью смарт-контрактов.
Рынок просто инертный, люди - консервативны, поэтому еще какое-то время былые финансовые воротилы позаправляют. Но вряд ли дольше 3-5 лет...
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Criticus
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:09
Criticus
Все же тот факт, что американский регулятор не при делах, повлияет на курс, слишком уж авторитетен он, особенно с учетом того, что значительная часть инвесторов (не по количеству, а по суммарным инвестициям) в крипту - таки консервативные инвесторы
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max_us_ua
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