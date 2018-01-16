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НБУ виділив рефінансування
Приватбанку на 2,3 млрд гривень

НБУ виділив рефінансування Приватбанку на 2,3 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:24

НБУ виділив рефінансування Приватбанку на 2,3 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Рефінансування видано на 84 дні під 16,5% річних.

Дивися повний текст НБУ виділив рефінансування Приватбанку на 2,3 млрд гривень.
R2
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И это только начало...
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