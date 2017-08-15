Про це повідомила заступник міністра економіки - торговий представник України.
Дивися повний текст Микольська назвала найбільшого торговельного партнера України.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:48
Микольська назвала найбільшого торговельного партнера...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Микольська назвала найбільшого торговельного партнера України.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:48
Украина не торгует с ЕС - сам ЕС у Украины ничего еще не купил. И коллективные закупки в принципе не осуществляет, кроме как на потребности структур управления - ЕК, ЕП и ЕСПЧ.
Украина торгует со странами ЕС - с Германией, с Польшей, с Венгрией!.. Зачем передергивать? Только лишь для того, чтобы не упоминать, что крупнейшим торговым партнером до сих осталась Россия - страна-агрессор?
Новость из разряда "немножко пэрэмогы вам в ленту"...
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:53
Более того , в 2017 увеличился как экспорт в Россию, так и импорт из нее.
Только импорт рос более высокими темпами, и сальдо торговое ушло ещё в более глубокий минус по сравнению с 2016 годом.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:15
Конечно, странные формулировки, торговый партнер это экспорт + импорт. А сколько торговый партнер Азия-втч РФ- закупает-продает ?
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:12
Criticus
Вы же сами передергиваете - Украина торгует с экономическими агентами стран ЕС (фирмами и проч.), а не с их правительствами, если на то пошло. Я вот за много лет работы в таможенных органах ни разу не видел контракта или декларации, где стороной была бы Германия, Эстония или Словакия (государство как юридическое лицо). Как и ЕС - тут Вы правы
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