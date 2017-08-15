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Микольська назвала найбільшого
торговельного партнера...

Микольська назвала найбільшого торговельного партнера...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:48

Микольська назвала найбільшого торговельного партнера...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник міністра економіки - торговий представник України.

Дивися повний текст Микольська назвала найбільшого торговельного партнера України.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:48

Украина не торгует с ЕС - сам ЕС у Украины ничего еще не купил. И коллективные закупки в принципе не осуществляет, кроме как на потребности структур управления - ЕК, ЕП и ЕСПЧ.

Украина торгует со странами ЕС - с Германией, с Польшей, с Венгрией!.. Зачем передергивать? Только лишь для того, чтобы не упоминать, что крупнейшим торговым партнером до сих осталась Россия - страна-агрессор?

Новость из разряда "немножко пэрэмогы вам в ленту"...
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:53

  Criticus написав:Украина не торгует с ЕС - сам ЕС у Украины ничего еще не купил. И коллективные закупки в принципе не осуществляет, кроме как на потребности структур управления - ЕК, ЕП и ЕСПЧ.

Украина торгует со странами ЕС - с Германией, с Польшей, с Венгрией!.. Зачем передергивать? Только лишь для того, чтобы не упоминать, что крупнейшим торговым партнером до сих осталась Россия - страна-агрессор?

Новость из разряда "немножко пэрэмогы вам в ленту"...


Более того , в 2017 увеличился как экспорт в Россию, так и импорт из нее.
Только импорт рос более высокими темпами, и сальдо торговое ушло ещё в более глубокий минус по сравнению с 2016 годом.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:15

Конечно, странные формулировки, торговый партнер это экспорт + импорт. А сколько торговый партнер Азия-втч РФ- закупает-продает ?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:12

Criticus

Вы же сами передергиваете - Украина торгует с экономическими агентами стран ЕС (фирмами и проч.), а не с их правительствами, если на то пошло. Я вот за много лет работы в таможенных органах ни разу не видел контракта или декларации, где стороной была бы Германия, Эстония или Словакия (государство как юридическое лицо). Как и ЕС - тут Вы правы
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:35

  max_us_ua написав:Criticus

Вы же сами передергиваете - Украина торгует с экономическими агентами стран ЕС (фирмами и проч.), а не с их правительствами, если на то пошло. Я вот за много лет работы в таможенных органах ни разу не видел контракта или декларации, где стороной была бы Германия, Эстония или Словакия (государство как юридическое лицо). Как и ЕС - тут Вы правы



Если так подходить к вопросу, то и вы в свою очередь передергиваете - потому что Украина торгует не с экономическими агентами стран, а с экономическими агентами, и точка!

Потому что существуют ТНК, с которыми вы можете торговать на всю их георгафию присутствия, при этом юрисдикция будет 1.

Предлагаю вам не доводить дискуссию до абсурда! Привычным агрегатом для такой статистики есть страна! Не думаю, что вы готовы с этим поспорить.

И вот эта хитроумная дама Микольская к своему посту прилагает брощюру, где в одном списке ЕС, Россия, Турция и т.д. Говоря по-простому, мух с котлетами смешала, и сделала это намеренно, с целью пропаганды.

И это я передергиваю??
Почему вы так строги ко мне, и такой невзыскательны к этой даме - ответьте, пож-ста, будьте добры! Причем, что такое мой пост здесь по сравнению с ее - на ФБ?..

Зображення

https://www.facebook.com/nataliya.mykolska
https://issuu.com/nataliyamykolska/docs ... 47b3f43828
Criticus
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