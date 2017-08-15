Микольська назвала найбільшого торговельного партнера...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:35

max_us_ua написав: Criticus



Вы же сами передергиваете - Украина торгует с экономическими агентами стран ЕС (фирмами и проч.), а не с их правительствами, если на то пошло. Я вот за много лет работы в таможенных органах ни разу не видел контракта или декларации, где стороной была бы Германия, Эстония или Словакия (государство как юридическое лицо). Как и ЕС - тут Вы правы Вы же сами передергиваете - Украина торгует с экономическими агентами стран ЕС (фирмами и проч.), а не с их правительствами, если на то пошло. Я вот за много лет работы в таможенных органах ни разу не видел контракта или декларации, где стороной была бы Германия, Эстония или Словакия (государство как юридическое лицо). Как и ЕС - тут Вы правы

Если так подходить к вопросу, то и вы в свою очередь передергиваете - потому что Украина торгует не с экономическими агентами стран, а с экономическими агентами, и точка!Потому что существуют ТНК, с которыми вы можете торговать на всю их георгафию присутствия, при этом юрисдикция будет 1.Предлагаю вам не доводить дискуссию до абсурда! Привычным агрегатом для такой статистики есть страна! Не думаю, что вы готовы с этим поспорить.И вот эта хитроумная дама Микольская к своему посту прилагает брощюру, где в одном списке ЕС, Россия, Турция и т.д. Говоря по-простому, мух с котлетами смешала, и сделала это намеренно, с целью пропаганды.И это я передергиваю??Почему вы так строги ко мне, и такой невзыскательны к этой даме - ответьте, пож-ста, будьте добры! Причем, что такое мой пост здесь по сравнению с ее - на ФБ?..