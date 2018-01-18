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Банки прокоментували можливе
призначення Смолія на...

Банки прокоментували можливе призначення Смолія на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:20

Банки прокоментували можливе призначення Смолія на...

Пропонуємо до обговорення:
Гонтарева в квітні 2017 року повідомила про рішення піти у відставку.

Дивися повний текст Банки прокоментували можливе призначення Смолія на посаду голови НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:20

Конкурс ж.полизства.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:15

Пусть бы у Дубилетов и их хозяев спросили, у Лагуна, или еще у кого, кто потерял банки во время зачистки имени Гонтаревой
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:51

Все кто работал в нбу при лере надо под суд. Но на крайняк - всех их повесить :evil:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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