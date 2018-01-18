Гонтарева в квітні 2017 року повідомила про рішення піти у відставку.
Дивися повний текст Банки прокоментували можливе призначення Смолія на посаду голови НБУ.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:20
Банки прокоментували можливе призначення Смолія на...
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Дивися повний текст Банки прокоментували можливе призначення Смолія на посаду голови НБУ.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:15
Пусть бы у Дубилетов и их хозяев спросили, у Лагуна, или еще у кого, кто потерял банки во время зачистки имени Гонтаревой
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:51
Все кто работал в нбу при лере надо под суд. Но на крайняк - всех их повесить
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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