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Насіров оскаржуватиме в суді
рішення про відсторонення з...

Насіров оскаржуватиме в суді рішення про відсторонення з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:26

Насіров оскаржуватиме в суді рішення про відсторонення з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам перед початком судового засідання у Шевченківському районному суді Києва.

Дивися повний текст Насіров оскаржуватиме в суді рішення про відсторонення з посади голови ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:26

Мало того, что оказался не виновен, еще и обжалует отстранение - супер страна))))
fdv_touch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:53

Он с такими задатками еще и президентом станет. Лучше бы Азербайджана, конечно
max_us_ua
 
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