Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам перед початком судового засідання у Шевченківському районному суді Києва.
Дивися повний текст Насіров оскаржуватиме в суді рішення про відсторонення з посади голови ДФС.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:26
Насіров оскаржуватиме в суді рішення про відсторонення з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Насіров оскаржуватиме в суді рішення про відсторонення з посади голови ДФС.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:26
Мало того, что оказался не виновен, еще и обжалует отстранение - супер страна))))
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:53
Он с такими задатками еще и президентом станет. Лучше бы Азербайджана, конечно
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