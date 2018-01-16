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Міністр фінансів пояснив
включення Естонії та Латвії в...

Міністр фінансів пояснив включення Естонії та Латвії в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:37

Міністр фінансів пояснив включення Естонії та Латвії в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Олександр Данилюк пояснив включення Естонії та Латвії в офшорний список вимогами законодавства.

Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив включення Естонії та Латвії в офшорний список.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:37

Латвию давно надо было включить, еще в 2008-м я работал в одном месте, которое использовало ее как транзитную юрисдикцию для денег
max_us_ua
 
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