Міністр фінансів Олександр Данилюк пояснив включення Естонії та Латвії в офшорний список вимогами законодавства.
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив включення Естонії та Латвії в офшорний список.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:37
Міністр фінансів пояснив включення Естонії та Латвії в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив включення Естонії та Латвії в офшорний список.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:37
Латвию давно надо было включить, еще в 2008-м я работал в одном месте, которое использовало ее как транзитную юрисдикцию для денег
реклама
|