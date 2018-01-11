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У Китаї курс юаня оновив
дворічний максимум

У Китаї курс юаня оновив дворічний максимум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:44

У Китаї курс юаня оновив дворічний максимум

Пропонуємо до обговорення:
Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) підвищив у п'ятницю курс женьміньбі (офіційна назва юаня до долара США на 232 базисних пункту до позначки 6,4169 юаня за долар.

Дивися повний текст У Китаї курс юаня оновив дворічний максимум.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:44

Интересное дело, экономика перекредитована (корп. сектор), еле отдают вовремя. Самое то, что у нас было летом 2008 с курсом
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