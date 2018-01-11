Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) підвищив у п'ятницю курс женьміньбі (офіційна назва юаня до долара США на 232 базисних пункту до позначки 6,4169 юаня за долар.
Дивися повний текст У Китаї курс юаня оновив дворічний максимум.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:44
У Китаї курс юаня оновив дворічний максимум
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Дивися повний текст У Китаї курс юаня оновив дворічний максимум.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:44
Интересное дело, экономика перекредитована (корп. сектор), еле отдают вовремя. Самое то, что у нас было летом 2008 с курсом
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