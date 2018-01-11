Кабмин нагадав всім отримувачам державної допомоги на оплату послуг ЖКГ, що не варто довіряти інформації з неперевірених джерел
Дивися повний текст Уряд розвіяв міфи про субсидії: депозит, велика покупка, зекономлений газ (інфографіка).
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:00
Уряд розвіяв міфи про субсидії: депозит, велика покупка,...
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Дивися повний текст Уряд розвіяв міфи про субсидії: депозит, велика покупка, зекономлений газ (інфографіка).
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:00
"домохозяйство использовало ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце оно имеет право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей" - вранье. У меня умерла бабушка, я наследник. Пошел в "Центргаз" узнать, кто кому чего должен. Они мне: на ее абонентском счету за счет субсидии 4300 грн. (т. е. переплата), но на тебе дулю - ты этих денег (в смысле газа в счет этих денег) не получишь. А Вы говорите - "домохозяйству". Я, конечно, потроллю эту газовую контору обращениями в разные инстанции (благо, интернет-обращения исправно стали рассматриваться), но мне кажется, что бюджет своего не упустит
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