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Уряд розвіяв міфи про субсидії:
депозит, велика покупка,...

Уряд розвіяв міфи про субсидії: депозит, велика покупка,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:00

Уряд розвіяв міфи про субсидії: депозит, велика покупка,...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмин нагадав всім отримувачам державної допомоги на оплату послуг ЖКГ, що не варто довіряти інформації з неперевірених джерел

Дивися повний текст Уряд розвіяв міфи про субсидії: депозит, велика покупка, зекономлений газ (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:00

"домохозяйство использовало ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце оно имеет право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей" - вранье. У меня умерла бабушка, я наследник. Пошел в "Центргаз" узнать, кто кому чего должен. Они мне: на ее абонентском счету за счет субсидии 4300 грн. (т. е. переплата), но на тебе дулю - ты этих денег (в смысле газа в счет этих денег) не получишь. А Вы говорите - "домохозяйству". Я, конечно, потроллю эту газовую контору обращениями в разные инстанции (благо, интернет-обращения исправно стали рассматриваться), но мне кажется, что бюджет своего не упустит
max_us_ua
 
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