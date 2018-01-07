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Видобуток нафти у Венесуелі
впав у 2017р максимальними...

Видобуток нафти у Венесуелі впав у 2017р максимальними...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:13

Видобуток нафти у Венесуелі впав у 2017р максимальними...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг видобутку нафти у Венесуелі різко впав у грудні та у 2017 році в цілому, при цьому офіційні дані показали набагато більше зниження, ніж дані з незалежних джерел, повідомляє The Wall Street Journal.

Дивися повний текст Видобуток нафти у Венесуелі впав у 2017р максимальними темпами в історії.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:13

Самое время покупать венесуэльскую криптовалюту, обеспеченную добычей нефти
max_us_ua
 
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