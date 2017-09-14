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Стало відомо, скільки окупанти
заробили на приватизації...

Стало відомо, скільки окупанти заробили на приватизації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:18

Стало відомо, скільки окупанти заробили на приватизації...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані озвучили в російському Міністерстві майнових і земельних відносин.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки окупанти заробили на приватизації в Криму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:18

Интересно было бы узнать, с каким дисконтом наши банки перуступили российским право требований по кредитам. Слышал, у них там много кто такими делами интересовался, видимо, дисконт был очень ничего
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:52

если деньги от приватизации крымских госпредприятий поступили в бюджет Крыма значит оккупанты ничего не получили. Или автор нстатьи считает крымчан оккупантами?
ceba
 
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