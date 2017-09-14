Такі дані озвучили в російському Міністерстві майнових і земельних відносин.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки окупанти заробили на приватизації в Криму.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:18
Стало відомо, скільки окупанти заробили на приватизації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки окупанти заробили на приватизації в Криму.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:18
Интересно было бы узнать, с каким дисконтом наши банки перуступили российским право требований по кредитам. Слышал, у них там много кто такими делами интересовался, видимо, дисконт был очень ничего
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:52
если деньги от приватизации крымских госпредприятий поступили в бюджет Крыма значит оккупанты ничего не получили. Или автор нстатьи считает крымчан оккупантами?
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