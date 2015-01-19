Подскажите, где можно открыть карту с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением и снятием?
Пожалуйста, не предлагайте госбанки, Альфа и Конкорд.
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:05
Где открыть карту с бесплатным откр./обслуж./пополн./снятием
Подскажите, где можно открыть карту с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением и снятием?
Пожалуйста, не предлагайте госбанки, Альфа и Конкорд.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:12
Customer в мечтах.
мне бы еще чтобы бесплатно пополняли на фиксированную сумму ежемесячно и в случае чего- бесплатно погашали задолженность.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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