Где открыть карту с бесплатным откр./обслуж./пополн./снятием

Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:12

Customer в мечтах.

мне бы еще чтобы бесплатно пополняли на фиксированную сумму ежемесячно и в случае чего- бесплатно погашали задолженность.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!