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Где открыть карту с бесплатным
откр./обслуж./пополн./снятием

Где открыть карту с бесплатным откр./обслуж./пополн./снятием
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:05

Где открыть карту с бесплатным откр./обслуж./пополн./снятием

Подскажите, где можно открыть карту с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением и снятием?

Пожалуйста, не предлагайте госбанки, Альфа и Конкорд.
Customer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:12

Customer в мечтах.
мне бы еще чтобы бесплатно пополняли на фиксированную сумму ежемесячно и в случае чего- бесплатно погашали задолженность.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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