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Прибуток IBM за
рік впав вдвічі

Прибуток IBM за рік впав вдвічі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:30

Прибуток IBM за рік впав вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2017 року прибуток корпорації IBM скоротився більш ніж у два рази, склавши 5,75 млрд доларів.

Дивися повний текст Прибуток IBM за рік впав вдвічі.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:30

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antonivs3
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