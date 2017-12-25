За підсумками 2017 року прибуток корпорації IBM скоротився більш ніж у два рази, склавши 5,75 млрд доларів.
Дивися повний текст Прибуток IBM за рік впав вдвічі.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:30
Прибуток IBM за рік впав вдвічі
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Дивися повний текст Прибуток IBM за рік впав вдвічі.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:30
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