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В Україні вирішили побудувати
першу дорогу з вугільних...

В Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:46

В Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів регіональний менеджер з корпоративної соціальної відповідальності ДТЕК Енерго Петро Курляк, передає ЦТС.

Дивися повний текст В Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних відходів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:46

что значит "первую дорогу"? - такие дороги строили ещё в СССР... есть один нюанс - радиоактивный фон от таких дорог выше фонового в 5-10 раз...
Cler
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