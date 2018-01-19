Про це розповів регіональний менеджер з корпоративної соціальної відповідальності ДТЕК Енерго Петро Курляк, передає ЦТС.
Дивися повний текст В Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних відходів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:46
В Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних відходів.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:46
что значит "первую дорогу"? - такие дороги строили ещё в СССР... есть один нюанс - радиоактивный фон от таких дорог выше фонового в 5-10 раз...
реклама
|