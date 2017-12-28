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Як українцям купити найдешевші авіаквитки: 7 способів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:50
Пропонуємо до обговорення:
Авіаперевезення, як і раніше, залишаються найдорожчим видом транспорту і доступні далеко не всім українцям.
Дивися повний текст Як українцям купити найдешевші авіаквитки: 7 способів
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