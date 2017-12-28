RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як українцям купити найдешевші
авіаквитки: 7 способів

Як українцям купити найдешевші авіаквитки: 7 способів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:50

Як українцям купити найдешевші авіаквитки: 7 способів

Пропонуємо до обговорення:
Авіаперевезення, як і раніше, залишаються найдорожчим видом транспорту і доступні далеко не всім українцям.

Дивися повний текст Як українцям купити найдешевші авіаквитки: 7 способів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79436
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Imp і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли українцям можна не платити податок на нерухомість:...
R2 » Вів 16 січ, 2018 08:25
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 09:04
straponesa
Українцям наступного року збираються підняти ціну на... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 28 гру, 2017 15:17
65 5912
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 17:45
Sommer
Експерт розповів, як українцям не платити за газ сусідів
R2 » Сер 03 січ, 2018 16:08
1 238
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 16:08
PV
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.