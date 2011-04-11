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Платёжная система

Платёжная система
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 09:03

Платёжная система

Очень хорошая платёжная система. Пользуюсь уже около года. Не разу претензий не возникало. Выполняю через неё все платежи, включая коммунальные. Удобная в применения, многофункциональная. Делал перевод на другую карточку, комиссия не большая, а перевод моментальный. Если возникали какие либо вопросы обращался в техподдержку, там всё детально тебе объясняют. EasyPay на моё мнение это самая удобная система из всех что есть.
vlad_halk1313
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