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Telegram проведе
найбільше в історії ICO

Telegram проведе найбільше в історії ICO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 09:05

Telegram проведе найбільше в історії ICO

Пропонуємо до обговорення:
Месенджер Telegram готує первинне проведення ICO (первинне розміщення токенів - нових одиниць криптовалют). Про це повідомляє агентство Bloomberg, якому вдалося ознайомитися з інвестиційною пропозицією компанії.

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colovort
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вложить деньги и ждать 2019 года когда токены будут торговатся на биржах... за это время можно сделать Х5
andrey743
 
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