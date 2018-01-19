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Telegram проведе найбільше в історії ICO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 січ, 2018 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Месенджер Telegram готує первинне проведення ICO (первинне розміщення токенів - нових одиниць криптовалют). Про це повідомляє агентство Bloomberg, якому вдалося ознайомитися з інвестиційною пропозицією компанії.
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R2
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Додано: Суб 20 січ, 2018 09:05
Нужно следить,чувствую профит будет в разы.
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colovort
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Додано: Суб 20 січ, 2018 09:29
вложить деньги и ждать 2019 года когда токены будут торговатся на биржах... за это время можно сделать Х5
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andrey743
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