Торговельні відносини з країною-агресором будуть продовжуватися, адже інші країни не зможуть нам дешево постачати певні товари
Дивися повний текст Україна не відмовиться від торгівлі з РФ.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 09:24
Україна не відмовиться від торгівлі з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна не відмовиться від торгівлі з РФ.
Додано: Суб 20 січ, 2018 09:24
Пора бы уже определиться, торговать или воевать. И не пудрить народу мозги.
Додано: Суб 20 січ, 2018 10:29
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:39
А то питун нападьот! (с)
Всё IMHO
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