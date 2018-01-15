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Україна не відмовиться
від торгівлі з РФ

Україна не відмовиться від торгівлі з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 09:24

Україна не відмовиться від торгівлі з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Торговельні відносини з країною-агресором будуть продовжуватися, адже інші країни не зможуть нам дешево постачати певні товари

Дивися повний текст Україна не відмовиться від торгівлі з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 09:24

Пора бы уже определиться, торговать или воевать. И не пудрить народу мозги.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 10:29

  mikola963 написав:Пора бы уже определиться, торговать или воевать. И не пудрить народу мозги.

Чел поясняет, что прагматики - торгуют и будут торговать. Остальных под знамена.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:39

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Торговельні відносини з країною-агресором будуть продовжуватися, адже інші країни не зможуть нам дешево постачати певні товари

Дивися повний текст Україна не відмовиться від торгівлі з РФ.

А то питун нападьот! (с) :)
Всё IMHO
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