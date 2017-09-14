Такі цифри наводить управління туризму Львівської міської ради.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017 році (інфографіка).
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Додано: Суб 20 січ, 2018 10:51
Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017 році (інфографіка).
Додано: Суб 20 січ, 2018 10:51
С учетом того, что украинцы с белорусами, составляют половину туристов, гложет меня сомнение о том что за "среднюю продолжительность пребывания" турист оставлял в городе полторы "средние месячные зарплаты"... (для беларусов - около "средней месячной").
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