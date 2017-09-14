Такі цифри наводить управління туризму Львівської міської ради.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017 році (інфографіка).
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Додано: Суб 20 січ, 2018 10:51
Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017 році (інфографіка).
Додано: Суб 20 січ, 2018 10:51
С учетом того, что украинцы с белорусами, составляют половину туристов, гложет меня сомнение о том что за "среднюю продолжительность пребывания" турист оставлял в городе полторы "средние месячные зарплаты"... (для беларусов - около "средней месячной").
Додано: Суб 20 січ, 2018 22:40
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:11
Додано: Нед 21 січ, 2018 08:08
Re: Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017..
Был пару раз проездом во Львове. Как раз тогда была полная помойка. Приходилось обедать и ужинать в заведениях общественного питания и пить пиво местного разлива. Пускай сначала научаться готовить обыкновенную солянку, а потом брать за неё такие деньги. Ну а их пиво (Львовское и ещё какое-то не помню названия) это вообще отстой полный. Мне жалко потратить во Львове 75 грн, не говоря про 75 евро.
Додано: Нед 21 січ, 2018 11:26
Re: Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017..
Солянка - "топ" блюдо столовок и всяких рыгаловок, а уж не найти во Львове хорошего пива - это надо постараться.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 11:39
Львов - классный город. Приехать отдохнуть на пару дней самое то. Не так много городов в Украине имеют своё лицо. Частично местами Киев еще имеет неповторимый аромат, частично местами Одесса.
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:34
Денег на кафе не было?
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