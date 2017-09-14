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Стало відомо, скільки Львів
заробив на туристах у 2017...

Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017...
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 10:51

Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017...

Пропонуємо до обговорення:
Такі цифри наводить управління туризму Львівської міської ради.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 10:51

С учетом того, что украинцы с белорусами, составляют половину туристов, гложет меня сомнение о том что за "среднюю продолжительность пребывания" турист оставлял в городе полторы "средние месячные зарплаты"... (для беларусов - около "средней месячной").
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:40

  alekskaracupa написав:150 евро с двоих в сутки, не понимаю зачем ехать в эту помойку с такими деньгами. Лучше поехать в Прагу, оттуда рукой подать до Дрездена или Вены, можно на 3 дня в Париж и вписаться в эту сумму.

Так так, Ви краще лишайтесь в своїй... помийці, коли заробите "такіє дєньгі"
kizino
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:11

  kizino написав: Так так, Ви краще лишайтесь в своїй... помийці, коли заробите "такіє дєньгі"

+1
у нього в голові помийка
olko
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 08:08

Re: Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017..

Был пару раз проездом во Львове. Как раз тогда была полная помойка. Приходилось обедать и ужинать в заведениях общественного питания и пить пиво местного разлива. Пускай сначала научаться готовить обыкновенную солянку, а потом брать за неё такие деньги. Ну а их пиво (Львовское и ещё какое-то не помню названия) это вообще отстой полный. Мне жалко потратить во Львове 75 грн, не говоря про 75 евро.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:26

Re: Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017..

Попаданец написав:Был пару раз проездом во Львове. Как раз тогда была полная помойка. Приходилось обедать и ужинать в заведениях общественного питания и пить пиво местного разлива. Пускай сначала научаться готовить обыкновенную солянку, а потом брать за неё такие деньги. Ну а их пиво (Львовское и ещё какое-то не помню названия) это вообще отстой полный. Мне жалко потратить во Львове 75 грн, не говоря про 75 евро.


Солянка - "топ" блюдо столовок и всяких рыгаловок, а уж не найти во Львове хорошего пива - это надо постараться.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:39

Львов - классный город. Приехать отдохнуть на пару дней самое то. Не так много городов в Украине имеют своё лицо. Частично местами Киев еще имеет неповторимый аромат, частично местами Одесса.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:34

  Попаданец написав:Был пару раз проездом во Львове. Как раз тогда была полная помойка. Приходилось обедать и ужинать в заведениях общественного питания и пить пиво местного разлива.


Денег на кафе не было?
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Sommer
 
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