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Перші біткоїнові мільйонери
втратили на падінні курсу...

Перші біткоїнові мільйонери втратили на падінні курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 10:52

Перші біткоїнові мільйонери втратили на падінні курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Брати Вінклвосс, відомі своєю судовою тяганиною з Facebook, втратили на останньому стрибку курсу криптовалюти 922 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Перші біткоїнові мільйонери втратили на падінні курсу близько мільярда доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 10:52

Да... столько потеряли бабла... что сказать... лохи! То ли дело украинские бомжи - им никакие кризисы не страшны, вот с кого надо брать пример!
Ferox
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