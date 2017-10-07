Брати Вінклвосс, відомі своєю судовою тяганиною з Facebook, втратили на останньому стрибку курсу криптовалюти 922 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Перші біткоїнові мільйонери втратили на падінні курсу близько мільярда доларів.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 10:52
Перші біткоїнові мільйонери втратили на падінні курсу...
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Дивися повний текст Перші біткоїнові мільйонери втратили на падінні курсу близько мільярда доларів.
Додано: Суб 20 січ, 2018 10:52
Да... столько потеряли бабла... что сказать... лохи! То ли дело украинские бомжи - им никакие кризисы не страшны, вот с кого надо брать пример!
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