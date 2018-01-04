Гонтарєва впевнена, що судові розгляди з колишніми власниками Приватбанку закінчаться успішно для країни.
Дивися повний текст Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною зв'язуватися погано.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:04
Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною зв'язуватися погано.
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:04
Насколько надо быть циничной тварью, чтобы после такого зашквара ещё что-то комментировать.
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:51
Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:56
Детская неожиданность - вороватая какашка, как то помечтала что она слон)))
Точно Дура.
Додано: Суб 20 січ, 2018 13:08
Борьба "Слона" с майдана, и порошенковской "Жучки".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
реклама
|