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Гонтарєва: Коломойський
зрозумів, що зі мною...

Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:04

Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

Пропонуємо до обговорення:
Гонтарєва впевнена, що судові розгляди з колишніми власниками Приватбанку закінчаться успішно для країни.

Дивися повний текст Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною зв'язуватися погано.
R2
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Насколько надо быть циничной тварью, чтобы после такого зашквара ещё что-то комментировать.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:51

Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
De Bil
 
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Детская неожиданность - вороватая какашка, как то помечтала что она слон)))
Точно Дура.
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Борьба "Слона" с майдана, и порошенковской "Жучки".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:45

Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

Сатановская, не оправдывая беню, не только коломойскому от тебя плохо - нацбанку плохо , банковской системе усохшей в два раза после тебя плохо , гривне ппц как плохо - всей стране плохо , кроме тебя и твоего шефа поставившего тебя на пост главы НБУ , банк которого только расцвел в разведенной тобой губительной для всех остальных жиже.Зображення
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:03

Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:12

Да не только Коломойский - уже вся страна поняла, что зря связалась с ней!
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:31

  Всюдиносапхайчик написав:Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.

Полностью поддерживаю ваше мнение. Добавлю еще, что смелая.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:32

  Surfer написав:Сатановская, не оправдывая беню, не только коломойскому от тебя плохо - нацбанку плохо , банковской системе усохшей в два раза после тебя плохо , гривне ппц как плохо - всей стране плохо , кроме тебя и твоего шефа поставившего тебя на пост главы НБУ , банк которого только расцвел в разведенной тобой губительной для всех остальных жиже.[@image@]

Беня, не плачь. Верни украденные деньги.
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