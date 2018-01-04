Гонтарєва впевнена, що судові розгляди з колишніми власниками Приватбанку закінчаться успішно для країни.
Дивися повний текст Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною зв'язуватися погано.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 12:04
Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною зв'язуватися погано.
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:04
Насколько надо быть циничной тварью, чтобы после такого зашквара ещё что-то комментировать.
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:51
Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:56
Детская неожиданность - вороватая какашка, как то помечтала что она слон)))
Точно Дура.
Додано: Суб 20 січ, 2018 13:08
Борьба "Слона" с майдана, и порошенковской "Жучки".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:45
Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
Сатановская, не оправдывая беню, не только коломойскому от тебя плохо - нацбанку плохо , банковской системе усохшей в два раза после тебя плохо , гривне ппц как плохо - всей стране плохо , кроме тебя и твоего шефа поставившего тебя на пост главы НБУ , банк которого только расцвел в разведенной тобой губительной для всех остальных жиже.
Додано: Суб 20 січ, 2018 17:03
Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.
Додано: Суб 20 січ, 2018 17:12
Да не только Коломойский - уже вся страна поняла, что зря связалась с ней!
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:31
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:32
Беня, не плачь. Верни украденные деньги.
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