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Гонтарєва: Коломойський
зрозумів, що зі мною...

Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:44

Все они хороши
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:47

  Всюдиносапхайчик написав:Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.

Особлива їй подяка за оподаткування процентних доходів від депозитів, це звісно + та позитивний вплив для БС! :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:21

  Rainbow написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.

Особлива їй подяка за оподаткування процентних доходів від депозитів, це звісно + та позитивний вплив для БС! :mrgreen:


Знов за рибу гроші...
Ну що сталося з БС? Це необхідна частина економіки. Не працює?

Бізнес як працював з банками, так і працює.

Нам закрили шару? Так, закрили.

А що шара прописана в Конституції?

При призначенні Го я очікував значно гіршого.

А Беня просто не помітив, що фаза стартового накопичення закінчилася, а в фазі захисту награбованого треба використовувати інші методи. Ну буває... Ну не помітив... То хай сам відповідає.
Ну не повинні пасивні доходи мати такий приємний для мене розмір, та ще й без податків.
Мене, м'яко кажучи, більше ошелешив індивідуальний підхід до значно пилососнішого банку, ніж давно очікувана націоналізація Бегемота. Сподіваюся колєга Райдуга розуміє про що йдеться.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 01:13

Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

Налоги на депо еще имеют какой то смысл в стабильной банковской системе. У нас же идет обвал гривны в 1,5-3 раза раз в пятилетку. Это называется банковской системой ? Это налог на убыток но не как не на прибыль. Наглый кроль просто вышел всем и сказал "так увизде же так", и плебс зааплодировал - так нас, поделом, не задумываясь над тем что во первых далеко не "везде же так" а во вторых даже морального права у них нет обкладывать налогом с трудом нажитые в нестабильной экономике сбережения в стране где гривна постояно обваливается , и притом значительно. Налог на депозиты в нашей стране имеют тот же характер и природу что и налог на пенсии - сущий и наглейший беспредел, который сыграл свою дополнительную негативную роль в обвале как нац валюты так и банковского сектора.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 01:22

Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

но удобнее всего конечно все на беню валить. Я его не защищаю , но за обвал гривны ответственна имено сатановская со своим шефом который дал ей эту должность. Кто громче всех кричит "держи вора" то есть беню ? Правильно ! А следить надо не за словами а за ручками - у кого банк расцвел в отличие от других банков, кто вернулся в миллиардеры - это при падении гривны то и "проданном бизнесе", и кто на мальдивы летает за пол лимона - и все это в военное для страны время. Вот они где, ручки то !
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