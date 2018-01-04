Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

Додано: Нед 21 січ, 2018 01:13

Налоги на депо еще имеют какой то смысл в стабильной банковской системе. У нас же идет обвал гривны в 1,5-3 раза раз в пятилетку. Это называется банковской системой ? Это налог на убыток но не как не на прибыль. Наглый кроль просто вышел всем и сказал "так увизде же так", и плебс зааплодировал - так нас, поделом, не задумываясь над тем что во первых далеко не "везде же так" а во вторых даже морального права у них нет обкладывать налогом с трудом нажитые в нестабильной экономике сбережения в стране где гривна постояно обваливается , и притом значительно. Налог на депозиты в нашей стране имеют тот же характер и природу что и налог на пенсии - сущий и наглейший беспредел, который сыграл свою дополнительную негативную роль в обвале как нац валюты так и банковского сектора.