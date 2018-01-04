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Гонтарєва: Коломойський
зрозумів, що зі мною...

Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:44

Все они хороши
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:47

  Всюдиносапхайчик написав:Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.

Особлива їй подяка за оподаткування процентних доходів від депозитів, це звісно + та позитивний вплив для БС! :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:21

  Rainbow написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.

Особлива їй подяка за оподаткування процентних доходів від депозитів, це звісно + та позитивний вплив для БС! :mrgreen:


Знов за рибу гроші...
Ну що сталося з БС? Це необхідна частина економіки. Не працює?

Бізнес як працював з банками, так і працює.

Нам закрили шару? Так, закрили.

А що шара прописана в Конституції?

При призначенні Го я очікував значно гіршого.

А Беня просто не помітив, що фаза стартового накопичення закінчилася, а в фазі захисту награбованого треба використовувати інші методи. Ну буває... Ну не помітив... То хай сам відповідає.
Ну не повинні пасивні доходи мати такий приємний для мене розмір, та ще й без податків.
Мене, м'яко кажучи, більше ошелешив індивідуальний підхід до значно пилососнішого банку, ніж давно очікувана націоналізація Бегемота. Сподіваюся колєга Райдуга розуміє про що йдеться.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:28

може пора вийти на роботу? Або хрестик зняти..
andriy_ifrn
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 01:22

Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

но удобнее всего конечно все на беню валить. Я его не защищаю , но за обвал гривны ответственна имено сатановская со своим шефом который дал ей эту должность. Кто громче всех кричит "держи вора" то есть беню ? Правильно ! А следить надо не за словами а за ручками - у кого банк расцвел в отличие от других банков, кто вернулся в миллиардеры - это при падении гривны то и "проданном бизнесе", и кто на мальдивы летает за пол лимона - и все это в военное для страны время. Вот они где, ручки то !
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 08:49

  Rainbow написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.

Особлива їй подяка за оподаткування процентних доходів від депозитів, це звісно + та позитивний вплив для БС! :mrgreen:


Покажіть мені бодай трохи цивілізовану країну, де б не оподатковувалися пасивні доходи. Офшори не рахуються, у них така специфіка. Це перше. Якби оподатковувалася здача в оренду квартир, у нас би було набагато менше людей, що звикли до шари. Це друге. З приводу першого і другого - щоб Ви не пускали бульки в космос, я і депозит маю, і землю та квартиру в оренду здаю, але це не примущує мене з цього приводу отруювати гілку жовчу, бо в мене аж 19,5 проц. від доходу від неробства забрали. Трагедія, що розвалює банківську систему.

Ідемо далі. Оподаткування доходів від депозитів було запроваджене за часів, коли НБУ керував Степан Кубів. Теж постать неоднозначна, причому не він запровадив оподаткування - це ініціатива уряду самогубців Яценюка. Як на мене, Кубів там грів для Гонтарєвої місце, планувалося, що він весь удар девальвації прийме на себе, але он воно як вийшло. А Ви, шановний дописувачу, перш ніж пустити жовч, переконайтеся, що наводите об'єктивні дані, а не брешете.

Останнє: Гонтарєву не захищаю, просто не люблю, коли аж отак...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 08:56

  Surfer написав:Сатановская, не оправдывая беню, не только коломойскому от тебя плохо - нацбанку плохо , банковской системе усохшей в два раза после тебя плохо , гривне ппц как плохо - всей стране плохо , кроме тебя и твоего шефа поставившего тебя на пост главы НБУ , банк которого только расцвел в разведенной тобой губительной для всех остальных жиже.Зображення


Прошу обратить внимание: на фотке (верхний правый угол) слово "гастроном". Есть у меня чуйка, что там и спецотдел тогда был. Фотограф знал!..
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:23

  Rainbow написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.

Особлива їй подяка за оподаткування процентних доходів від депозитів, це звісно + та позитивний вплив для БС! :mrgreen:


Тут немає нічого несподіваного. Оподаткування пасивних доходів, а також будь-яких фінансових, окрім інвестицій у ОВДП, у всіх цивілізованих країнах, у т.ч. і в Україні, підлягають оподаткуванню...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:29

  Всюдиносапхайчик написав:
  Rainbow написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Гонтарєва однозначно сильна людина, бо наважилася на рефонмування банківської системи, підвищення її прозорості та очищення від схематозу, у тому числі і від схематозних банків.

Особлива їй подяка за оподаткування процентних доходів від депозитів, це звісно + та позитивний вплив для БС! :mrgreen:


Тут немає нічого несподіваного. Оподаткування пасивних доходів, а також будь-яких фінансових, окрім інвестицій у ОВДП, у всіх цивілізованих країнах, у т.ч. і в Україні, підлягають оподаткуванню...


Вот не надо за всех расписываться от своего незнания - далеко не везде депо облагаются налогами. Во второых финансовые инвестиции имеют место там где есть стабильная банковская система. В нашем случае при трехзначной инфляции это есть налог на убыток а не на прибыль и сравним с таким же грабительским налогом на пенсии. Налог на депо у нас и сейчас - беспредел и грабеж. Эти действия сыграли свою неблаговидную роль как в падении банковского сектора так и в падении гривны. И сеня вместе с гонтаревой должны нести за это ответственность.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:37

Тут немає нічого несподіваного. Оподаткування пасивних доходів, а також будь-яких фінансових, окрім інвестицій у ОВДП, у всіх цивілізованих країнах, у т.ч. і в Україні, підлягають оподаткуванню...[/quote]

Вот не надо за всех расписываться от своего незнания - далеко не везде депо облагаются налогами. Во второых финансовые инвестиции имеют место там где есть стабильная банковская система. В нашем случае при трехзначной инфляции это есть налог на убыток а не на прибыль и сравним с таким же грабительским налогом на пенсии. Налог на депо у нас и сейчас - беспредел и грабеж. Эти действия сыграли свою неблаговидную роль как в падении банковского сектора так и в падении гривны. И сеня вместе с гонтаревой должны нести за это ответственность.[/quote]

Далеко не всюди, це де? Приклади нормальних країн у студію :)
Всюдиносапхайчик
 
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