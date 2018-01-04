Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

Додано: Нед 21 січ, 2018 01:22

но удобнее всего конечно все на беню валить. Я его не защищаю , но за обвал гривны ответственна имено сатановская со своим шефом который дал ей эту должность. Кто громче всех кричит "держи вора" то есть беню ? Правильно ! А следить надо не за словами а за ручками - у кого банк расцвел в отличие от других банков, кто вернулся в миллиардеры - это при падении гривны то и "проданном бизнесе", и кто на мальдивы летает за пол лимона - и все это в военное для страны время. Вот они где, ручки то !