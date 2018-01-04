Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

Додано: Нед 21 січ, 2018 23:12

Совет НБУ инициирует отмену налога на доход от депозитов физических лиц



Вопрос об отмене налога на проценты по депозитным вкладам физических лиц совет Национального банка Украины поднял для создания условий для снижения процентных ставок и возврата средств в банковский сектор.



Причиной названа значительная девальвация гривны в 2014–2016 годах, а целью – "улучшение политики гарантирования вкладов и возвращение доверия к банковской системе".



http://gordonua.com/news/money/sovet-nb ... 96246.html

Вопрос об отмене налога на проценты по депозитным вкладам физических лиц совет Национального банка Украины поднял для создания условий для снижения процентных ставок и возврата средств в банковский сектор.Причиной названа значительная девальвация гривны в 2014–2016 годах, а целью – "улучшение политики гарантирования вкладов и возвращение доверия к банковской системе".

Так оно и произошло. После ввода налога на депо начался массовый отток средств из украинских банков. Ввели 15% в 14 году . Уже после аннексии крыма и начала войны на донбассе - курс был еще около 10. Дальше народ начал постепенно выносить деньги из банковского сектора. Далее Илловайск , война полным ходом - но курс еще из штанов не выпрыгивает. В 15-ом посчитали мало холопов обложили - добавили еще 5% до 20% - курс улетел на 20-25. Здобули !"Инвесторов" в золото (если ты не миллионер/миллиардер) всегда считал мягко говоря неадекватами, и что характерно жизнь всегда подтверждала правильность такой позиции. Когда человек к золоту с серьезным видом заявляет о крипте как инструменте инвевстиций - диагноз становиться полным !Ахметовых и прочих олигархов облагают всего 5% налогом на дивиденды. Так это дивиденды от реальных активов а не от бумаги которая каждые 5 лет обесценивается. Удивляют бараны которые на фоне этого еще оправдывают обложение "пассивного дохода" который фактически является "пассивным убытком" от депозитов на уровне 20% и это уже после проседания гривны почти на 400%.Более того , в отличие от баранов, через три года "банкиры" все-таки раздуплились, что с налогом на депо они "малость" погорячились, это когда гривна обесценилась почти вчетверо и вымерло половина банковского сектора и начали идти на попятную :но вот только ботам убогим методички поменять забыли , и они до сих пор топят за "нас ..., а мы крепчаем".