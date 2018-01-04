Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

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Если "не везде", то Вы вольны туда поехать и положить на депо, сколько нужно. Наверное, таки в удобных для этого странах (чтобы недалеко ехать) облагаются, так ведь?
По поводу трехзначной инфляции и налога на убыток: депозит в грн. изначально был очень рисковым делом. Как и кредит в валюте. Такова уж финансовая система. Не хотел писать грубости, но все же: кто Вам мешал инвестировать в золото, швейцарский франк или крипту? Когда идете общедоступным и самым простым путем, где высокие проценты, тем паче - в нашей стране, будьте готовы к тому, что Вас кинут. Мало примеров за нашу историю, что ли.
И да - пассивные доходы должны облагаться налогом. Депозиты есть у очень небольшой части населения, тем паче - депозиты, с доходов от которых можно не работать. Нельзя мотивировать такой образ жизни. Или Вы считаете, что Ахметов и разного рода Веревские не должны облагаться налогом с дивидендов? Это тоже пассивный доход такой же природы - от инвестиций
Так оно и произошло. После ввода налога на депо начался массовый отток средств из украинских банков. Ввели 15% в 14 году . Уже после аннексии крыма и начала войны на донбассе - курс был еще около 10. Дальше народ начал постепенно выносить деньги из банковского сектора. Далее Илловайск , война полным ходом - но курс еще из штанов не выпрыгивает. В 15-ом посчитали мало холопов обложили - добавили еще 5% до 20% - курс улетел на 20-25. Здобули !
"Инвесторов" в золото (если ты не миллионер/миллиардер) всегда считал мягко говоря неадекватами, и что характерно жизнь всегда подтверждала правильность такой позиции. Когда человек к золоту с серьезным видом заявляет о крипте как инструменте инвевстиций - диагноз становиться полным !
Ахметовых и прочих олигархов облагают всего 5% налогом на дивиденды. Так это дивиденды от реальных активов а не от бумаги которая каждые 5 лет обесценивается. Удивляют бараны которые на фоне этого еще оправдывают обложение "пассивного дохода" который фактически является "пассивным убытком" от депозитов на уровне 20% и это уже после проседания гривны почти на 400%.
Более того , в отличие от баранов, через три года "банкиры" все-таки раздуплились, что с налогом на депо они "малость" погорячились, это когда гривна обесценилась почти вчетверо и вымерло половина банковского сектора и начали идти на попятную :
Совет НБУ инициирует отмену налога на доход от депозитов физических лиц
Вопрос об отмене налога на проценты по депозитным вкладам физических лиц совет Национального банка Украины поднял для создания условий для снижения процентных ставок и возврата средств в банковский сектор.
Причиной названа значительная девальвация гривны в 2014–2016 годах, а целью – "улучшение политики гарантирования вкладов и возвращение доверия к банковской системе".