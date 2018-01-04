RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гонтарєва: Коломойський
зрозумів, що зі мною...

Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:03

Surfer

Если "не везде", то Вы вольны туда поехать и положить на депо, сколько нужно. Наверное, таки в удобных для этого странах (чтобы недалеко ехать) облагаются, так ведь?

По поводу трехзначной инфляции и налога на убыток: депозит в грн. изначально был очень рисковым делом. Как и кредит в валюте. Такова уж финансовая система. Не хотел писать грубости, но все же: кто Вам мешал инвестировать в золото, швейцарский франк или крипту? Когда идете общедоступным и самым простым путем, где высокие проценты, тем паче - в нашей стране, будьте готовы к тому, что Вас кинут. Мало примеров за нашу историю, что ли.

И да - пассивные доходы должны облагаться налогом. Депозиты есть у очень небольшой части населения, тем паче - депозиты, с доходов от которых можно не работать. Нельзя мотивировать такой образ жизни. Или Вы считаете, что Ахметов и разного рода Веревские не должны облагаться налогом с дивидендов? Это тоже пассивный доход такой же природы - от инвестиций
max_us_ua
 
Заблокований
Повідомлень: 2421
З нами з: 17.11.08
Подякував: 294 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:12

Re: Гонтарєва: Коломойський зрозумів, що зі мною...

Так оно и произошло. После ввода налога на депо начался массовый отток средств из украинских банков. Ввели 15% в 14 году . Уже после аннексии крыма и начала войны на донбассе - курс был еще около 10. Дальше народ начал постепенно выносить деньги из банковского сектора. Далее Илловайск , война полным ходом - но курс еще из штанов не выпрыгивает. В 15-ом посчитали мало холопов обложили - добавили еще 5% до 20% - курс улетел на 20-25. Здобули !

"Инвесторов" в золото (если ты не миллионер/миллиардер) всегда считал мягко говоря неадекватами, и что характерно жизнь всегда подтверждала правильность такой позиции. Когда человек к золоту с серьезным видом заявляет о крипте как инструменте инвевстиций - диагноз становиться полным !

Ахметовых и прочих олигархов облагают всего 5% налогом на дивиденды. Так это дивиденды от реальных активов а не от бумаги которая каждые 5 лет обесценивается. Удивляют бараны которые на фоне этого еще оправдывают обложение "пассивного дохода" который фактически является "пассивным убытком" от депозитов на уровне 20% и это уже после проседания гривны почти на 400%.

Более того , в отличие от баранов, через три года "банкиры" все-таки раздуплились, что с налогом на депо они "малость" погорячились, это когда гривна обесценилась почти вчетверо и вымерло половина банковского сектора и начали идти на попятную :

Совет НБУ инициирует отмену налога на доход от депозитов физических лиц

Вопрос об отмене налога на проценты по депозитным вкладам физических лиц совет Национального банка Украины поднял для создания условий для снижения процентных ставок и возврата средств в банковский сектор.

Причиной названа значительная девальвация гривны в 2014–2016 годах, а целью – "улучшение политики гарантирования вкладов и возвращение доверия к банковской системе".

http://gordonua.com/news/money/sovet-nb ... 96246.html


но вот только ботам убогим методички поменять забыли , и они до сих пор топят за "нас ..., а мы крепчаем".
Surfer
 
Повідомлень: 764
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів: Коломойський і виведення $5,5 млрд з...
R2 » Вів 16 січ, 2018 18:59
2 224
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 09:28
SkyПердяй
Коломойський прокоментував звинувачення в шахрайстві
R2 » Вів 16 січ, 2018 15:43
4 280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 19:38
Cryptos
Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда...
R2 » Сер 03 січ, 2018 21:59
2 324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 09:58
detroytred
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.