Про це на запит autonews.ua повідомили в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).
Дивися повний текст Страховики розповіли, скільки водіїв авто на «єврономерах» мають страховку.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 12:42
Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Страховики розповіли, скільки водіїв авто на «єврономерах» мають страховку.
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:42
а теперь давайте посмотрим на честность сми на finance.ua ukr.net
тут я увидел цифру 277 тыс тех кто имеет страховку. Было очень много новостей там где указывали, что в стране 100 тыс машин на еврономерах. То есть это уже ложь. Периодически будут выходить новости на этих ресурса, чтоб запугать людей.
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:04
100тыс это в Киеве и области только, наверное. ЗУ поголовно на PL
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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