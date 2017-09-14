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Страховики розповіли,
скільки водіїв авто на...

Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:42

Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на запит autonews.ua повідомили в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

Дивися повний текст Страховики розповіли, скільки водіїв авто на «єврономерах» мають страховку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:42

а теперь давайте посмотрим на честность сми на finance.ua ukr.net
тут я увидел цифру 277 тыс тех кто имеет страховку. Было очень много новостей там где указывали, что в стране 100 тыс машин на еврономерах. То есть это уже ложь. Периодически будут выходить новости на этих ресурса, чтоб запугать людей.
jenyakirmiza
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:04

100тыс это в Киеве и области только, наверное. ЗУ поголовно на PL
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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