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Страховики розповіли,
скільки водіїв авто на...

Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:42

Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на запит autonews.ua повідомили в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

Дивися повний текст Страховики розповіли, скільки водіїв авто на «єврономерах» мають страховку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:42

а теперь давайте посмотрим на честность сми на finance.ua ukr.net
тут я увидел цифру 277 тыс тех кто имеет страховку. Было очень много новостей там где указывали, что в стране 100 тыс машин на еврономерах. То есть это уже ложь. Периодически будут выходить новости на этих ресурса, чтоб запугать людей.
jenyakirmiza
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:04

100тыс это в Киеве и области только, наверное. ЗУ поголовно на PL
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:11

  jenyakirmiza написав:а теперь давайте посмотрим на честность сми на finance.ua ukr.net
тут я увидел цифру 277 тыс тех кто имеет страховку. Было очень много новостей там где указывали, что в стране 100 тыс машин на еврономерах. То есть это уже ложь. Периодически будут выходить новости на этих ресурса, чтоб запугать людей.


Ну нигде ж не говорилось, что страховки на год покупались. Скорее всего брались на минимальные сроки в 15 дней-1 мес., оттого и цифры такие. При том, я так понимаю, 277 тыс. страховых полисов - это общее к-во застраховавшихся иностр.автомобилей, которые заехали в Украину, на разные сроки и за весь год. Одна и та же машина может несколько раз страховаться на короткие сроки. Надо отнять к-во выехавших в срок действия страхового полиса машин и только тогда получится посчитать приблизительную цифру т.н. "бл-ях".
EKO
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