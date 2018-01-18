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Ціни на руду можуть впасти
до $50 за тонну - Barclays

Ціни на руду можуть впасти до $50 за тонну - Barclays
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 13:43

Ціни на руду можуть впасти до $50 за тонну - Barclays

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на залізну руду в першому півріччі можуть опуститися до $50 за тонну, прогнозує аналітик Barclays Plc Дейн Девіс.

Дивися повний текст Ціни на руду можуть впасти до $50 за тонну - Barclays.
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